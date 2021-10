Kann die Lanxess-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau vom 23.9.21 bei 62 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

In den vergangenen Wochen befand sich die im MDAX gelistete Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405) stark unter Druck. Notierte die Aktie noch am 16.9.21 bei 65,88 Euro, so war sie am 7.10.21 zeitweise um 15,76 Prozent billiger bei 55,50 Euro zu bekommen. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 57,80 Euro erholen.

Wegen der guten Nachfrage nach den Produkten des Chemiekonzerns bekräftige das Analysehaus Warburg Research vor den am 4.11.21 anstehenden Quartalszahlen mit einem Kursziel von 85 Euro ihre Kaufempfehlung für die Lanxess-Aktie. Kann die Lanxess-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau vom 23.9.21 bei 62 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.