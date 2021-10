Österreichische Unternehmen überzeugen bei der Nachhaltigkeitskommunikation - auch im Vergleich zu deutschen Unternehmen

Nachhaltigkeitskommunikation der Unternehmen im ATX Prime auf gleichem Niveau wie im MDAX - aber noch deutlicher Abstand zum DAX

AMAG Austria Metall AG mit bester Nachhaltigkeitskommunikation

Zunehmender Handlungsbedarf bei österreichischen Unternehmen aufgrund verschärfter Anforderungen

Hamburg, 15. Oktober 2021 - Österreichische Unternehmen kommunizieren Nachhaltigkeit oftmals genauso gut und teilweise sogar besser als deutsche Unternehmen. Lediglich im Vergleich zu den größten deutschen Unternehmen herrscht Aufholholbedarf. Das ist das wesentliche Ergebnis einer neuen Studie der Hamburger Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult AG, die unter Federführung der HHL Leipzig Graduate School of Management und in Zusammenarbeit mit der CIRA (Cercle Investor Relations Austria), der Interessengemeinschaft für Investor Relations in Österreich, erstellt wurde.



Im Rahmen der Studie wurde die Nachhaltigkeitskommunikation der 38 Unternehmen im österreichischen Aktienindex ATX Prime untersucht. Dabei wurden die Unternehmen hinsichtlich der Qualität ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung, der Verknüpfung von Nachhaltigkeitsthemen mit der Corona-Pandemie sowie ihrer Kommunikationsbreite analysiert. Die einzelnen Bewertungen in diesen drei Kategorien wurden zu einem Sustainability Score zusammengefasst.



Im Durchschnitt erreichen die ATX-Unternehmen einen Sustainability Score von 58 %. Damit liegen sie zwar hinter den Unternehmen im deutschen Leitindex DAX (71 %), aber gleichauf mit den Unternehmen im deutschen Mid-Cap-Index MDAX (58 %). Im Vergleich zum deutschen Small-Cap-Index SDAX (47 %) und zum DAX160 (56 %), der alle Unternehmen aus der DAX-Indexfamilie enthält, schneidet der ATX besser ab.