Investeringsforeningen Multi Manager Invest - ophævelse af suspension Nachrichtenquelle: globenewswire | 15.10.2021, 11:16 | | 0 | 0 15.10.2021, 11:16 | I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 15/10 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående fonde, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves. Følgende fonde er omhandlet: DK0060447274 Globale Aktier MMIGA DK0060447357 Globale Aktier Akk. MMIGAA DK0060918498 Globale Value Aktier MMIGLVAAKT DK0060918571 Globale Value Aktier Akk MMIGLVAAKTAKK DK0060316685 Nye Aktiemarkeder MMINAM DK0060316768 Nye Aktiemarkeder Akk. MMINAA DK0060254043 Nye Obligationsmarkeder MMINO DK0060254126 Nye Obligationsmarkeder Akk. MMINOA Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S Tage Fabrin-Brasted







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer