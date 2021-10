FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von Suse haben am Freitag mit 38,99 Euro einen neuen Höchststand erreicht. Anleger der ersten Stunde können sich seit dem Börsengang Mitte Mai nun über fast 30 Prozent Kursplus freuen.

Der Deutsche-Bank-Analyst Johannes Schaller stockte in einer am Freitag veröffentlichten Studie nach einer Roadshow sein Kursziel für den Linux-Spezialisten auf 45 Euro auf. Die Runde mit Unternehmenschef, Finanzvorstand und Investoren habe seine positive Einschätzung bestärkt, erklärte Schaller. Er sieht für das kommende Jahr einige Kursimpulse: Marktanteilsgewinne von RedHat/IBM, Preisanpassungen, den Erfolg von SAP in der Cloud sowie die Expansion nach Asien und starke Fortschritte in den USA./ag/jha/