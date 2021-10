BERLIN (dpa-AFX) - Nach harten Verhandlungen haben sich die Tarifparteien auf höhere Löhne an Deutschlands Baustellen geeinigt. Unter dem Druck des moderierenden Schlichters Rainer Schlegel erzielten Arbeitgeber und IG BAU in der Nacht zum Freitag Durchbrüche bei der Angleichung der Löhne in Ost und West sowie bei einem neuartigen Wegegeld. Der nach fünf Verhandlungsrunden seit Mai und zwei Schlichtungsansätzen erzielte Kompromiss steht noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der Gewerkschaft und der Verbände.

Bei einer Laufzeit von 33 Monaten sollen die Gehälter der rund 890 000 Beschäftigten in drei Stufen steigen. Durchgängig sind dabei die prozentualen Steigerungen im Osten höher als im Westen: Zum 1. November 2021 gibt es 3 Prozent mehr (West: 2 Prozent) und zum 1. April 2022 dann 2,8 Prozent (West: 2,2 Prozent). Ein Jahr später greift dann die dritte Stufe von 2,7 Prozent im Osten und 2 Prozent für die Westbeschäftigten, die zum Ausgleich höhere Einmalzahlungen erhalten. Darüber hinaus wurde bei dem Sitzungsmarathon in einem Berliner Hotel eine stufenweise Erhöhung der Ausbildungsvergütungen vereinbart.