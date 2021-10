Foto: finanzbusiness Stifel verpflichtet einen Ex-Commerzbanker für den Ausbau des Aktienresearchs Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 0 | 0 15.10.2021, 11:32 | Adrian Pehl, zuletzt für die Commerzbank tätig, heuert am Frankfurter Standort an. Zudem verpflichtet Stifel zwei weitere Analysten in Zürich und Paris. Damit will das Institut die europäische Coverage deutlich ausbauen.

