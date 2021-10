SAP wird von toller Prognose getragen und steht jetzt kurz vor dem Durchbruch!

SAP befindet sich seit einigen Tagen in einem wahren Höhenrausch und steht jetzt unmittelbar vor dem entscheidenden Durchbruch. So konnte die Aktie nach den überraschend guten Geschäftszahlen für das dritte Quartal und vor allem der nach oben angepassten Prognose für das Gesamtjahr massiv zulegen. Heute geht die Rallye weiter, sodass jetzt nur noch ein Wimpernschlag zu den Jahreshochs fehlt…

Das Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahresquartal beträgt mehr als fünf Prozent. Bereits zum dritten Mal hat der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr nach oben angepasst. Die Aktie schoss daraufhin aus dem Stand um rund sieben Prozent nach oben. Heute klettert SAP sogar über die Marke von 125 Euro, womit jetzt nur noch rund drei Prozent bis zu den bisherigen Jahreshochs fehlen…

Kursverlauf von SAP der letzten drei Monate.

