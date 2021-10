Valneva: Kursentwicklung deutet auf baldige Entscheidung hin!

Bei Valneva läuft der Countdown! Das Unternehmen hat für das vierte Quartal angekündigt, Ergebnisse zur finalen Phase-III-Studie seines Impfstoffs auf Totviren-Basis angekündigt. Es sollte sogar noch in diesem Jahr die Notfallzulassung geben. Mit diesem Impfstoff will Valneva vor allem denjenigen ein Impfangebot machen, die aus Angst vor den neuen mRNA-Impfstoffen bisher gezögert haben. Die Kursentwicklung deutet jetzt eine Entscheidung an…

Denn nachdem Valneva die ganze Woche über spürbar in die Knie gegangen ist, springt der Kurs heute nach oben und erobert die zuvor hart umkämpfte Marke von 12 Euro zurück. Das ist ein gutes Zeichen und könnte der Vorbote für Neuigkeiten sein, die uns in Kürze erreichen. So wissen sogenannte “Insider” häufig schon früh Bescheid und decken sich mit Aktien ein…

Tipp für Anleger: Weiß bei Valneva schon jemand mehr? Wann sollten Anleger auf den Zug aufspringen? Schon jetzt oder besser erst, wenn die Ergebnisse da sind? Antworten auf diese Fragen lesen Sie in unserer exklusiven Valneva-Studie, die Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.