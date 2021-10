Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.

In unserem Portfolio finden sich aktuell 15 Positionen. 13 davon liegen dabei heute im Plus. Die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf einen Buchgewinn von über 53 %. Am Montag wurden wir leider bei unserer Empfehlung E.ON ausgestoppt. Unter dem Strich verblieb aber ein zweistelliger Kursgewinn. Ebenfalls am Montag haben einen Nachkauf bei QUALCOMM empfohlen. Der durch den Nachkauf reduzierte Einstandskurs wurde schon in unsere Empfehlungsliste eingefügt. Heute kommen noch ein Kursziel und eine veränderte Einschätzung hinzu. Konkret sind die Aktien von ABO WIND und SALZGITTER davon betroffen. Lesen Sie in unserer Portfoliomeldung mehr zu den Details. Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt, repräsentiert durch die großen Indizes. Nachdem beim Dax am Dienstag noch ein Test der Marke von 15.000 Punkte drohte, konnte der deutsche Leitindex seit Mittwoch deutlich Boden gut machen. Im Chartvergleich mit Dow Jones und Nasdaq 100 sieht das so aus:Fazit: Die Situation am Gesamtmarkt hat sich in der zweiten Wochenhälfte deutlich entspannt. Damit steigen die Chancen, dass wir die schwierigste Börsenphase in diesem Herbst schon hinter uns haben. EmpfehlungslisteQUALCOMM | Am Montag haben wir bei QUALCOMM einen Nachkauf empfohlen. Der Einstandskurs für unsere Empfehlung QUALCOMM reduziert sich deshalb auf 136,8 $. Trotz der noch ausbaufähigen Performance sind wir weiter von dem gut aufgestellten Chiphersteller überzeugt. ABO WIND | Die Aktie des Windkraftprojektierers hatten wir am 7. Oktober beim 57,80 € zum Kauf empfohlen. Heute reichen wir das Kursziel von 70 € nach. Wir sehen den Titel weiter unverändert positiv.SALZGITTER |Unsere Empfehlung SALZGITTER ist bisher leider noch nicht ins Rollen gekommen. Wir ändern die Einschätzung für SALZGITTER von Kaufen auf Halten, wobei wir aber weiter von dem Stahlhersteller überzeugt sind. E.ON | Unsere Empfehlung E.ON wurde leider am Montag bei 10,35 € ausgestoppt. Unter dem Strich verbleibt aber ein erfreulicher Kursgewinn von 15,90 %, was zugleich unser konsequentes Risikomanagement positiv bestätigt. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende.