Lufthansa: Neue Kaufempfehlungen sind da. Der Kranich hebt ab! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.10.2021, 11:47 | | 24 0 15.10.2021, 11:47 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Lufthansa musste in den vergangenen Tagen trotz positiver Nachrichten einige Rückschläge hinnehmen. So ging die Airline trotz erfolgreich durchgeführter Kapitalerhöhung und neuen Umsätzen regelrecht in den Sturzflug über. Doch jetzt scheint der Kranich die Kurve zu kriegen und wieder in den Steigflug überzugehen. Grund dafür könnte eine neue Analyse der Deutschen Bank sein. Denn die Experten des größten deutschen Geldhauses ändern ihre Einschätzung für die Airline kolossal. Zwar wurde das Kursziel von 8,50 Euro auf 7,30 Euro aufgrund der Kapitalerhöhung korrigiert, doch die Deutsche ändert ihr Votum von "Sell" in "Buy". Damit wachsen der Lufthansa regelrecht Flügel. Denn die Aktie springt heute um fast vier Prozent nach oben und schickt sich an, die 6-Euro-Marke zurückzuerobern. Die Lufthansa macht also einen weiteren Schritt nach oben. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

