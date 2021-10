Vartas Strategieänderung geht voll auf! Die Aktie befindet sich auch heute im Höhenflug!

Mittlerweile gut zehn Tage ist es her, als Vartas Chefs auf dem Kapitalmarkttag ankündigten, mit dem Unternehmen zukünftig in den Markt für E-Mobilität eintreten zu wollen. Die Anleger haben diese Meldung mit Wohlwollen aufgefasst. So groß scheint die Perspektive. Und selbst jetzt, noch Tage später, trägt diese Ankündigung den Kurs immer weiter. Auch heute geht es für Varta abermals nach oben.

Das Knowhow aus der Herstellung von Mini-Batterien in den Bereich der E-Mobilität übertragen. So die Strategie Vartas, die voll aufzugehen scheint. Noch in diesem Jahr soll die Produktion der V4Drive-Zellen beginnen, ehe in zwei Jahren die Massenproduktion anlaufen soll. Der Aktienkurs honoriert diese Ziele mit kräftigen Gewinnen. Seit dem Tief am 6. Oktober kann sich Varta um mehr als 15 Prozent nach oben schrauben. Tendenz steigend!

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

