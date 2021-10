Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Volkswagen BEV gewinnt immer mehr an Bedeutung Im dritten Quartal liefert Volkswagen 122.100 batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) aus. Das ist ein Plus von 109 Prozent. Auf China entfallen dabei 28.900 Fahrzeuge, ein Plus von 315 Prozent. In Europa werden 81.700 derartige Autos ausgeliefert, das …