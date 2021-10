GOLDMAN SACHS stuft VODAFONE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Lee

Analysiertes Unternehmen: VODAFONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1,6

Kursziel alt: 1,8

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 180 auf 160 Pence gesenkt, die Aktie des Telekomkonzerns aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Das organische Umsatzwachstum mit Mobilfunk-Dienstleistungen auf dem europäischen Markt sollte im kommenden Jahr anhalten und das operative Ergebnis (Ebitda) die Unternehmensziele erreichen, schrieb Analyst Andrew Lee in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Fragezeichen stünden hingegen hinter dem Wachstum in Deutschland sowie den Investitionen./gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 20:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.