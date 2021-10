Ganymed Robotics erhält eine Finanzhilfe von 2,5 Millionen Euro von der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms EIC Accelerator

EIC Accelerator ist das weltweit wettbewerbsintensivste öffentliche Förderinstrument für im Bereich Deep Tech tätige Start-ups und zielt auf die Entwicklung und Skalierung bahnbrechender Innovationen ab. Von den mehr als 2.000 Unternehmen, die sich in diesem Jahr beworben haben, wurden nur 65 ausgewählt.

Sophie Cahen, CEO von Ganymed Robotics, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von EIC Accelerator. Die Wahl würdigt das große Potenzial der Technologie von Ganymed und bedeutet eine starke Anerkennung der wichtigen Meilensteine, die Ganymed bislang erreicht hat. Damit sind wir solide aufgestellt, um die Entwicklung unserer einzigartigen, patentierten Technologieplattform zu beschleunigen und so mehr Intelligenz und Effizienz für den Operationssaal zu ermöglichen und der neue Behandlungsstandard für Gelenkersatz zu werden.“

Ganymed Robotics entwickelt einen radikal neuen Ansatz für die chirurgische Robotik, der computergestütztes Sehen (Computer Vision), einen Teilbereich der künstlichen Intelligenz, mit Mechatronik kombiniert. Die erste Anwendung von Ganymed ist ein chirurgischer Assistenzroboter für totalen Kniegelenkersatz (TKA). Mit Blick auf eine wachsende und alternde Bevölkerung steigt der Bedarf an orthopädischer Chirurgie rapide an und Erwartungen zufolge wird der Markt für TKA allein in der OECD von 2,4 Millionen Eingriffen im Jahr 2021 auf 5,7 Millionen im Jahr 2030 ansteigen. Trotz der hohen Komplexität der Operationen werden 95 % der Eingriffe immer noch ohne technische Unterstützung durchgeführt und angesichts suboptimaler Ergebnisse beträgt die Unzufriedenheitsrate der Patienten mehr als 20 %. Das Gerät von Ganymed ist der erste kompakte, ergonomische und intuitive Roboter, der zu vereinfachten, beschleunigten und präziseren orthopädischen Eingriffen führt.