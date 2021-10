Bünting eröffnet innovativen Combi City-Markt in Emden / Autonome Einkaufsoption ermöglicht Late-Night-Shopping im Supermarkt (FOTO)

Leer/Emden (ots) - Auf dem Heimweg in der Innenstadt noch schnell einen kleinen

Vorratskauf erledigen oder einen Pausensnack auf die Hand mitnehmen. Möglich ist

dies ab dem 14. Oktober im neuen Combi City-Markt auf über 500 Quadratmetern in

der Emder Innenstadt. Das Besondere an diesem Markt: In Ergänzung zum

klassischen Einkaufen ist in den erweiterten Öffnungszeiten auch ein autonomer

Einkauf möglich. Mit dem neuen Combi City-Markt öffnet damit im ostfriesischen

Emden eine hybride Walk-in-Lösung, die in dieser Größenordnung in Deutschland

bisher einmalig ist.



Ein moderner Frischemarkt in angesagtem Industriedesign mit einem kompakten

Supermarktsortiment auf einer Verkaufsfläche von über 500 Quadratmetern: So

sieht der Combi City-Markt aus, mit dem die Bünting Unternehmensgruppe ab sofort

im Herzen von Emden eine citygerechte Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs

sicherstellt. Neben einem Basissortiment für den Alltag bietet der Markt vor

allem innenstadtrelevante Sortimente für Anwohner, Berufstätige, Hotelgäste im

Umfeld und Passanten, die sich schnell und unkompliziert verpflegen möchten. Der

Schwerpunkt liegt dabei auf der Frische; frisch zubereitete Salate und Desserts,

eine große Obst- und Gemüseabteilung, Getränke, frische und gekühlte Säfte sowie

eine umfangreiche Auswahl an regionalen und Bio Artikeln. Das Angebot richtet

sich insbesondere auch an Kunden, die sich gerne bewusst ernähren.









Die deutschlandweit größte innovative Walk-in-Lösung kombiniert dabei zwei

Einkaufsmöglichkeiten: Zu den Kernöffnungszeiten wird der Supermarkt klassisch

betrieben, ergänzend können die Kunden zu den erweiterten Öffnungszeiten jedoch

autonom einkaufen. Auf einer Fläche von über 500 Quadratmetern finden die Kunden

damit in Emden das bisher umfangreichste Angebot bei einem gänzlich autonomen

Einkaufserlebnis. "Wir haben den Combi City-Markt als vollwertigen Supermarkt

konzipiert. So bieten wir unseren Kunden als ergänzenden Service auch die

Möglichkeit, zu den erweiterten Öffnungszeiten aus der kompletten

Sortimentsvielfalt - von frischen über gekühlte bis hin zu gefrorenen

Lebensmitteln - zu wählen. Unsere Kunden können ihre Einkäufe durch digitale

Zugangs-, Artikelerfassungs- und Bezahllösungen völlig autonom zu den

verlängerten Öffnungszeiten erledigen", erklärt Büntings Vorstandsvorsitzender

Markus Buntz. Für den Zutritt wird lediglich die Bankkarte oder die Bünting

Kundenkarte (Moin Card) als App oder als physische Karte benötigt, der

Bezahlvorgang läuft bargeldlos über die Self-Checkout-Kassen. Im klassischen

Betrieb hat der Combi-City-Markt Montag bis Sonnabend in der Zeit von 8:00 Uhr

bis 18:00 Uhr geöffnet. Von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr und von 18:00 Uhr bis 23:00

Uhr werden die Öffnungszeiten erweitert und den Kunden ergänzend der autonome

Zugang und Einkauf im Combi-Markt ermöglicht.



Bünting investiert in zukunftsfähige Innovationen



Seit vielen Jahren ist die stete Weiterentwicklung und die Investition in

innovative technische Lösungen mit Blick auf Kundenbedürfnisse fester

Bestandteil der Unternehmenskultur der Bünting-Gruppe. Im Sommer 2020 eröffnete

das ostfriesische Handelsunternehmen bereits einen 24/7-Automaten in Oldenburg.

Um als großer Arbeitgeber im Nord-Westen Deutschlands wettbewerbsfähig zu

bleiben, geht die Bünting-Gruppe mit der hybriden Walk-in-Lösung im Combi-Markt

in Emden nun den nächsten Schritt.



