WTS-Gruppe mit neuem Umsatzrekord

„Durch einige wichtige strukturelle Weichenstellungen insbesondere bei den digitalen Services und den Ausbau zentraler Beratungsfelder haben wir es in einer sehr außergewöhnlichen gesamtwirtschaftlichen Lage geschafft, unsere Erfolgsstory weiter fortzuschreiben", freut sich Fritz Esterer, Vorstandsvorsitzender von WTS.Umsatztreiber im abgelaufenen Geschäftsjahr war einmal mehr das Beratungsgeschäft mit den digitalen Services, das unter dem Geschäftsbereich WTS Digital gebündelt wurde. Die Digitaleinheit umfasst mehr als 150 Kolleginnen und Kollegen und stellt ein Komplettpaket für die Digitalisierung von Steuerprozessen bereit. Dadurch ist die WTS-Gruppe in der Lage, Unternehmen beim ganzheitlichen Aufbau einer digitalen Steuerabteilung zu unterstützen.Weitere Kernberatungsfelder wie Ertragsteuerberatung, Umsatzsteuer, Verrechnungspreise, steuerliche interne Kontrollsysteme (Tax CMS), Business Partnering oder M&A und Tax Advisory haben sich ebenfalls überaus erfreulich entwickelt. „Letztendlich waren wir über alle Service Lines hinweg sehr erfolgreich. Dies spiegelt sich auch auf Partnerebene wider. Alleine zum Ende des Geschäftsjahres 2020/21 wurden 14 neue Partnerinnen und Partner in die Partnerschaft gewählt. Das ist eine neue Bestmarke", kommentiert Fritz Esterer.Deutlich zweistellige Zuwächse verzeichnete die WTS-Gruppe außerdem im Beratungsbereich Financial Advisory Services. Vor allem die Transaktionsberatung sowie Dienstleistungen rund um IFRS und Finance Optimization sind sehr erfolgreich gelaufen. Wichtige Wachstumsimpulse wurden außerdem mit der Beratung von Unternehmen des Groß-Mittelstands und dem neuen Team Digital Architects gesetzt, das Finanzfunktionen bei der digitalen Transformation mittels cloudbasierter Technologien und innovativer Werkzeuge der Datenwertschöpfung unterstützt.