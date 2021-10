Thyssenkrupp: Heute Kasse machen? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.10.2021, 12:48 | | 11 0 15.10.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Was heute bei Thyssenkrupp los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund zwei Prozent. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 8,86 EUR. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Thyssenkrupp-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Thyssenkrupp der letzten drei Monate.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund fünf Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 9,27 EUR liegt der Hochpunkt. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern. Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Wenn es danach geht, verläuft Thyssenkrupp nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 9,44 EUR befindet. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abwärtstrend.

