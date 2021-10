Neptune Digital Assets meldet Installation und Inbetriebnahme neuer Bitcoin-Mining-Maschinen

Vancouver (British Columbia), 15. Oktober 2021. Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA, OTC: NPPTF, FWB: 1NW) („Neptune“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für Blockchain-Infrastruktur und Kryptowährungen in Kanada, freut sich, den Abschluss der Installation und Inbetriebnahme seiner zuvor bestellten 200 Antminer S19 Pro-Bitcoin-ASIC-Mining-Maschinen der nächsten Generation bekannt zu geben.

Die neuen Antminer S19 Pro-Bitcoin-Mining-Maschinen wurden getestet und installiert und produzieren nun Bitcoins. Der Antminer S19 Pro ist der Bitcoin ASIC Miner der neuesten Generation des führenden Hardwareherstellers Bitmain. Der Antminer S19 Pro, der mit dem SHA-256-Algorithmus schürft, erreicht eine Hashrate von 110 Terahash pro Sekunde (TH/s) bei einer Energieeffizienz von 29,5 Joule pro Terahash (J/TH) und einer Leistungsaufnahme von 3.250 W. Die 200 Bitcoin-Mining-Maschinen produzieren zusammen insgesamt 22.000 TH/s. Die neuen Bitcoin-Mining-Maschinen werden über den Mining-Pool von Luxor bereitgestellt und in einer hochmodernen Anlage im US-Bundesstaat Colorado gehostet.

Wie bereits zuvor in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. September 2021 bekannt gegeben, sind weitere 530 neue Antminer S19 Pro-Bitcoin-ASIC-Mining-Maschinen mit einer Mining-Leistung von insgesamt 53.000 TH/s bereits bezahlt und sollen nach ihrer Lieferung in den US-Einrichtungen des Unternehmens in Betrieb genommen werden. Das Unternehmen wird weitere Updates veröffentlichen, sobald diese Bitcoin-Mining-Maschinen eingetroffen und aktiviert sind.

Neptune verfügt zurzeit über Aktiva im Wert von 60,1 Millionen CAD, hat keine Schulden und erwirtschaftet bei den aktuellen Kryptowährungspreisen Bruttoeinnahmen von etwa 645.000 CAD pro Monat. Die Jahresergebnisse für das Jahr zum 31. August 2021 werden vor dem 31. Dezember 2021 veröffentlicht.

„Wir freuen uns, dass unsere neuen Partner, Luxor Technologies und Frontier Mining, dazu beigetragen haben, unser Mining-Programm in den USA erfolgreich zu starten. Bitcoin-Mining ist zu einem Kernprogramm für Neptune geworden und wir planen, unsere Flotte von installierten Mining-Maschinen, die mit kompetenten und fähigen Partnern in ganz Nordamerika zusammenarbeiten, weiterhin intensiv zu erweitern. Diese neue Installation erhöht die Umsätze von Neptune und bringt das Unternehmen in eine noch stärkere finanzielle Position, während es seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten erweitert“, sagte Cale Moodie, CEO von Neptune.