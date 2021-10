VILVIF wird die neue Seniorenanlage „Service-Wohnen am Schlosspark“ in Ahrensburg betreiben. Die Anlage in Schleswig-Holstein umfasst 99 Wohnungen. Die Betreibergesellschaft ist ein Joint Venture von Terragon und Agaplesion.Beide Unternehmen arbeiten seit vielen Jahren zusammen. So wird auch eine weitere Anlage in Berlin-Grünau von VILVIF betrieben. Weitere Projekte sollen folgen. Dabei geht es um mehr als 800 ...