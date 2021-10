Jetzt Zahnzusatzversicherung abschließen - und bis zu 1800 EUR Vorteil mitnehmen (FOTO)

Olching (ots) - Gerade zum Jahresende hin kann der Abschluss einer

Zahnzusatzversicherung lukrative Vorteile haben. Denn durch einen einfachen

Trick lässt sich nicht nur bares Geld sparen, sondern man kann bereits kurz nach

Vertragsabschluss deutlich höhere Leistungen in Anspruch nehmen . Möglich macht

es eine Besonderheit in Hinblick auf die anfänglichen Summenstaffeln von

Zahnzusatztarifen.



"Einige Anbieter berechnen ein Versicherungsjahr für die anfänglichen

Leistungsbegrenzungen nicht mit 12 Monaten, sondern mit dem Kalenderjahr."





so Maximilian Waizmann, Geschäftsführer der Versicherungsmakler Experten GmbHund Betreiber des Portals http://www.zahnzusatzversicherung-experten.de ."Dabei endet das 1. Versicherungsjahr dann immer am 31.12. des jeweiligen Jahres- egal ob der Vertrag zum 1. März oder 1. Dezember begonnen hat."Schneller mehr Leistung - so funktioniertsDas bedeutet: wer zum Beispiel zum 1. Dezember 2021 eine Zahnzusatzversicherungabschließt, ist bei solchen Tarifen bereits am 1. Januar 2022 im zweitenVersicherungsjahr und kann damit je nach Tarif schon nach kurzer Zeit bis 1.800Euro mehr Leistung in Anspruch nehmen, wie im 1. Vertragsjahr.Beispiel: UKV Zahnprivat PremiumWer zum Beispiel den Zahntarif "ZahnPrivat Premium" der UKV abschließt, kann im1. Versicherungsjahr Leistungen in Höhe von 900 EUR geltend machen. Im 2. Jahrsind es dann allerdings schon 2.700 EUR. Beginnt der Vertrag am 1. Dezember undes werden bis zum Jahreswechsel keine Leistungen in Anspruch genommen, stehendem Versicherten ab Neujahr stattliche 1.800 EUR mehr zur Verfügung (2.700 Eurostatt 900 Euro)!Download - Zahnzusatzversicherungen mit Kalenderjahr-VorteilEine Übersicht welche Anbieter das Versicherungsjahr nach dem Kalenderjahrberechnen und welche Vorteile Interessierte dadurch erwarten können, stellen dieZahnzusatzversicherung Experten kostenlos zum Download zur Verfügung:https://bit.ly/2YM5XJzHintergrund: was ist eine Summenstaffel?Kaum ein Versicherer leistet nach Vertragsabschluss direkt in voller Höhe,sondern begrenzt seine Leistungen in den ersten Jahren. Hier kalkuliert jedeVersicherung anders und gestaltet eine eigene, zum Tarif passende Staffelung.Wie funktioniert eine Summenstaffel?Eine typische Summenstaffel sieht beispielsweise so aus:Die maximalen Leistungen betragen- im 1. Jahr max. 1.000 Euro- im 1. und 2. Jahr max. 2.000 Euro- im 1. bis 3. Jahr max. 3.000 Euro- im 1. bis 4. Jahr max. 4.000 EuroDabei sind sowohl die Höhe der Begrenzungen als auch die Länge sehr