Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Beyond Meat Was bringt der neue Burger bei McDonald's? Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) ist bekannt für Kooperationen. Im Rahmen der Partnerschaft mit McDonald's (WKN: 856958) kommt eine neue Innovation hinzu. Die Burger-Neuheit heißt McPlant. Beyond Meat ist ein international agierender Hersteller von Fleischsubstituten. Bekanntestes Produkt ist der Beyond Burger. Zu den Konkurrenten zählen Startups wie Impossible Foods, aber auch etablierte Konzerne wie Tyson Foods […]