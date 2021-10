Steinhoff: Das hat gesessen!

Steinhoff-Aktionäre dürften heute tieftraurig sein. Schließlich wird die Aktie rund zwei Prozent herunterprügelt. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 0,13 EUR zu haben. Geht den Anlegern hier nun die Luft aus?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund elf Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Diese Grenze ist bei 0,12 EUR zu finden. Es herrscht also Hitchcock-Atmospäre.

Anleger, die für Steinhoff mittel- und langfristig bullish eingestellt ist, könnten den aktuellen Rücksetzer zum Nachkauf nutzen. Schließlich gibt es heute einen satten Rabatt. Wem die ganze Entwicklung bei Steinhoff eh spanisch vorkommt, sieht sich heute vermutlich bestätigt.

