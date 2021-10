Bei Moderna heute Gewinne einstreichen?

Nur eine Richtung kennt heute Moderna. Der Kurs schiebt sich mit rund vier Prozent nach vorne. Damit liegt der Preis nun bei 294,80 EUR. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Moderna der letzten drei Monate.

Trotz des Anstiegs ist die Aktie noch nicht über den Berg. Weil hier nun jederzeit neue technische Verkaufssignale greifbar sind. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 253,90 EUR markiert. Bei Moderna dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Bei 230,49 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist Moderna heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

