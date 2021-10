Erster erfolgreicher Test für aktive Steuerung der Leistungsparameter bei 5G Network-Slicing (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Telekom und Ericsson gelingt die weltweit erste Implementierung einerSteuerungsschnittstelle bei 5G-Network-Slicing- Effiziente Steuerung und Anpassung der Leistungsparameter beiunterschiedlichen Anforderungen für Unternehmen- Erfolgreiche Machbarkeitsstudie ist technische Grundlage für zukünftige"Network-as-a-Service" AngeboteDie Deutsche Telekom und Ericsson haben die weltweit erste Implementierung von5G Ende-zu-Ende (E2E) Enterprise Network-Slicing und Network Exposure Funktionen(NEF) demonstriert. Die spezielle Steuerungsschnittstellen-Funktion NEF erlaubtdie Steuerung und Anpassung von Network-Slices für spezifische Anforderungen andas Netz Mithilfe dieser Schnittstelle wird die in einem 5G-Netzwerk-Slicebereitgestellte Dienstqualität dynamisch an die Leistungsanforderungen derAnwendung angepasst.

Die Machbarkeitsstudie wurde in der 5G Standalone (SA) End-to-End NetworkSlicing-Infrastruktur im Bonner Labor der Deutschen Telekom durchgeführt. DiePartner haben dazu eine Anwendung für eine Videoproduktion umgesetzt. Sieermöglicht einem Videoregisseur, seinen speziellen Bedarf an das 5G Netz an dieAnforderungen verschiedener Anwendungsszenarien anzupassen. Ericsson realisierteeine vollautomatische Konfiguration, Bereitstellung undEnde-zu-Ende-Orchestrierung des Slicing-Dienstes für Geschäftskunden in einemkommerziellen 5G SA-Netzwerk."Die Integration der standardisierten Schnittstelle zusammen mit Network-Slicingist die technische Grundlage für zukünftige innovative 5G-Service-Angebote",sagt Alex Choi, SVP Technology Strategy & Innovation, Deutsche Telekom."Gemeinsam mit Partnern wie Ericsson werden wir das Potenzial von 5G Standaloneweiterentwickeln. Wir werden ein flexibles, plattformbasiertes Ökosystem mitkundenorientierten Network-as-a-Service-Modellen aufbauen."Erik Ekudden, Group CTO bei Ericsson, sagt: "5G Network-Slicing ermöglicht dieeinfache Einrichtung von softwaredefinierten virtuellen 5G Netz-Slices mitspezifischen Eigenschaften. So werden völlig neue digitale Services denkbar. MitHilfe der standardisierten Schnittstelle können Kunden das Verhalten der Slicesüberwachen und anpassen. Wir sind sehr stolz darauf, mit der Deutschen Telekomals eines der weltweit führenden Telekommunikationsunternehmen engzusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir die Vorteile von Network Slicing,Exposure und Automatisierung zur Marktreife weiterentwickeln."Network Slicing mit Network Exposure Function (NEF)Network Slicing ist eine zentrale architektonische Funktion in 5G Standalone.