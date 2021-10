Patriot Battery Metals stellt Update hinsichtlich laufenden Bohrprogramms in Konzessionsgebiet Corvette-FCI in James Bay in Quebec bereit

Insgesamt wurden nun vier Diamantbohrlöcher in NQ-Größe (etwa 758 m) bei den Pegmatiten CV5 (drei Bohrlöcher) und CV6 (ein Bohrloch) abgeschlossen. In allen Bohrlöchern wurde Spodumenpegmatit vorgefunden. Die Probenverarbeitung wird fortgesetzt, wobei die ersten beiden Bohrlöcher zur Analyse an Activation Laboratories in Ancaster in Ontario geschickt wurden. Das Bohrgerät wurde nun vom Gebiet CV5-6 zu den östlichen Teilen des Abschnitts Maven (Ziele Lac de la Corvette und Tyrone) transportiert, wo die Bohrung des dritten Bohrlochs bei Maven, Bohrloch 7 des gesamten Bohrprogramms, im Gange ist.

Blair Way, President und Director des Unternehmens, sagte: „Die Verarbeitung der Lithiumbohrkerne ist nahezu abgeschlossen, wobei die ersten beiden Bohrlöcher bereits ins Labor geschickt wurden, und ich freue mich schon darauf, die Analyseergebnisse bekannt zu geben. Die Labors sind zurzeit außerordentlich beschäftigt, weshalb ich davon ausgehe, dass sich der Erhalt mancher dieser Ergebnisse bis Weihnachten und ins neue Jahr hineinziehen wird. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Ergebnisse des ersten Bohrlochs bis Ende November eintreffen werden. Es ist überaus aufregend, Bohrlöcher in den noch nie zuvor bebohrten Abschnitten CV und Maven zu bohren, und ich freue mich darauf, weitere Updates hinsichtlich unserer Fortschritte bereitzustellen.“

Der Kupfer-Gold-Silber-Abschnitt Maven beherbergt zahlreiche mineralisierte Vorkommen und Erkundungsgebiete über einen mehr als 10 km langen Korridor, der durch das Konzessionsgebiet verläuft. Die Höhepunkte der Analyse der Oberflächenproben (und der entsprechenden Vorkommen/Erkundungsgebiete) beinhalten Folgendes: 3,63 % Kupfer, 0,64 g/t Gold und 52,3 g/t Silber (Elsass), 8,15 % Kupfer, 1,33 g/t Gold und 171 g/t Silber (Lorraine), 3,28 % Kupfer, 0,78 g/t Gold und 30,1 g/t Silber (Hund), 3,36 % Kupfer, 0,82 g/t Gold und 38,4 g/t Silber (Tyrone-T9) sowie 1,75 % Kupfer, 1,47 g/t Gold und 40,5 g/t Silber (Lac Smokycat-SO). Das Unternehmen hat kürzlich im Kerngebiet des Abschnitts eine geophysikalische Untersuchung der IP-Widerstandsfähigkeit durchgeführt, um die Standorte der ersten Bohrlöcher zu verfeinern (siehe Pressemitteilung vom 19. August 2021). Die vorherrschende Gesteinsart bei Maven ist Amphibolit mit einer Chalkopyrit-, Quarz- und Pyrrhotit-Begleitmineralanhäufung. Chalkopyrit steht oftmals mit Quarz in Zusammenhang und kommt in Form von Disseminierungen in Quarzerzgängen oder halbmassiven schmalen Erzgängen vor. Der Abschnitt Maven wurde vor dem aktuellen Programm noch nie mittels Bohrungen erprobt.