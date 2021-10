BAT verpflichtet sich auf Netto-Null-Emissionen bis 2050

London (ots) - Übersetzung der Pressemitteilung "BAT commits to net zero

emissions by 2050"

(https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOC7SGL2) . Es

gilt das Original



- BAT hat sich der globalen, von der UN unterstützten Kampagne Race to Zero

(https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/) angeschlossen

- BAT verpflichtet sich auf wissenschaftlich fundierte Ziele

(https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c/) *, die

Netto-Null-Emissionen in der Wertschöpfungskette bis 2050 vorsehen

- Diese Selbstverpflichtung ist die jüngste Maßnahme von BAT auf dem Weg der

Transformation, eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow(TM) für alle

Stakeholder aufzubauen und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt zu stellen









Am heutigen Klimaaktionstag hat BAT verkündet, dass sich das Unternehmen der von

der UN unterstützen Kampagne Race to Zero

(https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/) ** angeschlossen und sich auf

Netto-Null-Emissionen bis 2050 verpflichtet hat.



Die Begrenzung des Anstiegs der globalen Durchschnittstemperatur auf 1,5°C über

dem vorindustriellen Niveau erfordert umfassende und weitreichende Bemühungen -

und Unternehmen spielen dabei eine wichtige Rolle. BAT passt daher seine

bestehenden Nachhaltigkeitsziele auf diese Zielsetzung an und verpflichtet sich

auf Netto-Null-Emissionen in seiner Wertschöpfungskette bis spätestens 2050.



Race to Zero ist der bisher größte Zusammenschluss von Organisationen, der sich

für die Halbierung der globalen Emissionen bis 2030 und das Erreichen von

Netto-Null-Emissionen bis 2050 einsetzt. In der Kampagne sind über 4.000

Unternehmen vertreten, die schätzungsweise fast 25% der globalen CO2-Emissionen

und mehr als 50% des BIP ausmachen. Die Selbstverpflichtung von BAT erfolgt im

Vorfeld wichtiger globaler Meilensteine im Kampf gegen den Klimawandel, darunter

der G20-Gipfel (https://www.g20.org/) im Oktober und die UN-Klimakonferenz COP26

(https://ukcop26.org/) im November in Glasgow.



Kingsley Wheaton, Chief Marketing Officer bei BAT, sagte hierzu: "Unser

Unternehmenszweck, eine bessere Zukunft, 'A Better Tomorrow', aufzubauen,

bedeutet, dass Nachhaltigkeit in all unserem Handeln eine zentrale Rolle spielt.

Es erfüllt uns daher mit Stolz, die Kampagne Race to Zero zu unterstützen. Sie

ergänzt unseren Weg der neuen Kategorien - mit den Produkten Vuse, glo und Velo

- und unser ehrgeiziges Ziel, dass bis 2025 30 Millionen Verbraucher unsere

nicht brennbaren Produkte konsumieren und wir im Jahr 2025 damit 5 Mrd. GBP

Umsatz erzielen."



Diese jüngste Maßnahme baut auf den lang anhaltenden Bemühungen von BAT um

Nachhaltigkeit auf: Seite 2 ► Seite 1 von 3



