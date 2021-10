Neue Vierjahresdaten zeigen anhaltende Rezidivreduktion durch Chugais Enspryng bei Menschen mit Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen (NMOSD) Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 15.10.2021, 14:21 | | 24 0 | 0 15.10.2021, 14:21 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKYO: 4519) gab neue längerfristige Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten für Enspryng [generischer Name: Satralizumab (genetische Rekombination)] bekannt, einen pH-abhängig bindenden humanisierten monoklonalen Anti-IL-6-Rezeptor-Antikörper, der von Chugai entwickelt wurde. Die Daten zeigen, dass Enspryng ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil aufweist und bei Patienten mit Anti-Aquaporin-4-Antikörper-Seropositiver (AQP4-IgG) Neuromyelitis optica-Spektrum-Erkrankung (NMOSD), einer seltenen schwächenden Erkrankung, die das zentrale Nervensystem betrifft, über vier Jahre hinweg Rückfälle wirksam reduziert. Wirksamkeits- und Sicherheitsergebnisse aus den offenen Verlängerungsperioden (OLE) der Studien SAkuraStar und SAkuraSky, zusätzlich zum Design von SAkuraBONSAI, einer neuen Studie bei Patienten mit AQP4-IgG-seropositiver NMOSD, die behandlungsnaiv sind oder bei denen eine vorherige Behandlung mit Rituximab (oder Biosimilar) fehlgeschlagen ist, werden auf dem 37. Kongress des Europäischen Komitees für Behandlung und Forschung bei Multipler Sklerose (ECTRIMS) vorgestellt. „Die Daten zeigen, dass die Wirksamkeit und Sicherheit von Enspryng, das die IL-6-Signalübertragung hemmt, im Laufe der Zeit aufrechterhalten wird. NMOSD ist eine lebenslange Erkrankung, bei der die Rückfallprävention entscheidend ist und deren Behandlung oft mehrere Jahre dauert. Wir glauben, dass diese Daten wichtige Beweise liefern, um Patienten und medizinischem Fachpersonal zu helfen, die Behandlung mit Enspryng selbstbewusst fortzusetzen“, sagte Dr. Osamu Okuda, Präsident und CEO von Chugai. „In Japan steht Enspryng im September 2021 zur Selbstverabreichung zur Verfügung, sodass Patienten die Behandlung zu Hause vornehmen können. Wir werden weiterhin Informationen über die angemessene Anwendung dieses Medikaments bereitstellen, damit Enspryng weiter zur Behandlung von NMOSD beitragen kann.“ Die Daten der zulassungsrelevanten Phase-III-SAkuraStar- und SAkuraSky-Gesamtbehandlung ergaben, dass 73 % bzw. 71 % der Patienten mit AQP4-IgG-seropositiver NMOSD, die mit Enspryng behandelt wurden, nach 192 Wochen (3,7 Jahre) schubfrei blieben und 90 % bzw. 91 % keine schweren Rückfälle erlitten*. Diese Ergebnisse zeigen, dass die in den Doppelblindphasen der Studien beobachtete robuste Wirksamkeit für Enspryng sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit einer immunsuppressiven Therapie länger anhält. Seite 2 ► Seite 1 von 4





