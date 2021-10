Nordex: Was für ein Tag!

Nordex begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Schließlich liegt die Aktie aktuell mit rund drei Prozent im Plus. Damit müssen für eine Wertpapier nun 14,85 EUR hingeblättert werden. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund acht Prozent. Bei 16,08 EUR liegt dieses Hoch. Bei Nordex geht es jetzt also besonders hoch her!

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 18,40 EUR, womit sich Nordex in Abwärtstrends befindet. Doch der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, dass starke Kursanstiege immer möglich sind, selbst wenn die langfristigen Kurspfeile nach unten zeigen.

