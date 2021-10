Deutsche Verena Ross übernimmt Leitung von EU-Finanzaufsicht ESMA

BRÜSSEL/PARIS (dpa-AFX) - Die Deutsche Verena Ross leitet künftig die EU-Finanzaufsichtsbehörde ESMA. Die Entscheidung wurde am Freitag von den EU-Ländern gebilligt. Ross soll ihren neuen Posten am 1. November für fünf Jahre antreten, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Mitgliedstaaten hatten zuvor monatelang darüber gestritten, wer die Stelle übernehmen sollte. Übergangsweise stand die Finnin Anneli Tuominen an der Spitze.

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde hat ihren Sitz in Paris und beaufsichtigt mächtige Institutionen an den Finanzmärkten. Die studierte Ökonomin Ross war in den vergangenen zehn Jahren Exekutiv-Direktorin und damit auf dem zweithöchsten Posten der Behörde./dub/DP/men