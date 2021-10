BARCLAYS stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tanuj Agrawal

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der Konzern sei stark aufgestellt und sollte im dritten Quartal in allen Belangen eine starke Nachfrage gesehen haben, schrieb Analyst Tanuj Agrawal in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick des Elektrotechnikkonzerns berücksichtige bereits eine Abkühlung im zweiten Halbjahr und steigende Kosten für Rohstoffe, Fracht und Arbeit./mis/menVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 23:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 04:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.