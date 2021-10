Zweites „CPG Book Fest" am 13. Oktober 2021 erfolgreich abgeschlossen

Die multimediale Verbreitung von Literatur trägt zu der großen Lebendigkeit und Vielfalt bei, die die chinesische Literaturszene prägt. Mit einer Mischung aus persönlichen Veranstaltungen und digitalen Exklusivangeboten bringt das diesjährige Festival literarische Spitzenleistungen zurück auf die Bühne. Werke von Schriftstellern wie Mo Yan, Wang Anyi und Yan Geling können für Bibliothekare von besonderem Interesse sein. Mehr als 40 Aktivitäten wurden online und offline durchgeführt. Die Facebook-Seite des CPG Book Fest wurde mehr als 60.000 Mal aufgerufen. Auch unser Twitter-Account ist der von Sinologen am häufigsten verfolgte Account für chinesische Literatur und Kultur. Das Fest, das auch offline zusammen mit der Beijing International Book Fair Mitte September stattfand, zog zahlreiche Aussteller aus Übersee an.

PEKING, 15. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Das zweite CPG Book Fest fand von 13. Juli bis 13. Oktober statt. Während des dreimonatigen Buchfestes können Kunden bei CPG Great Books von Sonderrabatten von Verlagen der China Publishing Group profitieren. In Fortsetzung des ersten CPG Book Fest haben in diesem Jahr schöne Bücher und Datenbanken zur chinesischen Geschichte und Kultur die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Erwähnenswert ist, dass der Höhepunkt des zweiten CPG Book Fest die Sonderveranstaltung für Schriftsteller ist. Das Book Fest ging am 13. Oktober erfolgreich zu Ende.

Ostasiatische Bibliotheken und Verleihern in Übersee zollten dem CPG Book Fest ihre Anerkennung. Zhang Haihui, Bibliothekar der Ostasiatischen Bibliothek der Universität von Pittsburgh, erklärte: „Die Bibliotheken der Universitäten unter der Leitung der Harvard University geben sich nicht mit der Digitalisierung von Dokumenten zufrieden, sondern starten digitale Lehrprojekte. CPG Great Books hat eine unvergleichlich bequeme Möglichkeit geschaffen, auf alte Bücher zuzugreifen."

Nach der Modernisierung bringt das CPG Book Fest auch in diesem Jahr das Beste der chinesischen Literatur in die Welt. Vertreter von Bibliotheken, Buchhandlungen und Verleihern aus über 30 Ländern und Regionen äußerten die Hoffnung, dass das CPG Book Fest weiterhin jedes Jahr stattfinden kann.

Das CPG Book Fest wird von der China Publishing Group Corporation (CPG) gesponsert und von der China National Publications Import und Export (Group) Corporation (CNPIEC) organisiert.

Die China Publishing Group Corporation (CPG) ist Chinas größte und einflussreichste Handels- und Fachverlagsgruppe. Auf internationaler Ebene war es die einzige chinesische Verlagsgruppe, der es in die Liste der Top 500 Asia Brand schaffte. Sie führt das Land mit 7 % des inländischen Marktanteils im Buchhandel an und belegt damit seit 13 Jahren in Folge Platz 1. CPG besitzt 28 Verlage, Buchhandlungen und Büros in Übersee, deren Geschäftstätigkeit sich auf über 130 Länder und Regionen erstreckt.

CPG Great Books (www.CPGGreatBooks.com) bietet hochwertige eBooks der renommiertesten chinesischen Verlage der China Publishing Group. Mit Tausenden von eBooks und Unterbibliotheken mit besonderen Schwerpunkten wie der Sinologie dient die Plattform vor allem Akademikern und Studierenden im Bereich der Ostasienkunde. Im Rahmen des CPG Book Fest werden den Kunden interessante Rabatte angeboten.

