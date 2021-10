BARCLAYS stuft TELEFONICA SA auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Mathieu Robilliard

Analysiertes Unternehmen: TELEFONICA SA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,40

Kursziel alt: 4,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Telefonica von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 3,40 Euro gesenkt. Die Aktie des Telekomkonzerns sei eines der am besten gelaufenen Branchenpapiere in diesem Jahr, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die erzielten Fortschritte seien anerkennenswert, insbesondere bei der Verschuldung. Allerdings sieht er weiterhin große Herausforderungen vor den Spaniern und hält deshalb die hohe Bewertung für übertrieben./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 21:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.