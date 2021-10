Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS RWE und Eon legen kräftig zu - Womöglich früherer Kohleausstieg Die Aktien von RWE sind am Freitag nach anfänglicher Schwäche ins Plus gedreht und haben am frühen Nachmittag kräftig um 2,3 Prozent auf 31,420 Euro zugelegt. Eon profitierten ebenfalls mit einem Kursplus von 2,3 Prozent und stiegen auf 10,632 …