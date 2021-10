Gini Health steigt in das Management chronischer Erkrankungen ein und startet ein Programm zur Umkehrung von Diabetes

Die Daten des 12-wöchigen Pilotprogramms von Gini Health lieferten vielversprechende Beweise dafür, dass Typ-2-Diabetes durch entsprechende Änderungen des Lebensstils rückgängig gemacht werden kann. Die Ergebnisse zeigten, dass 65 % der Teilnehmer am Diabetes-Umkehrprogramm von Gini Health einen HBA1c-Spiegel von unter 6,5 erreichten, 4-12 % Gewicht verloren und 40 % der Teilnehmer ihren Blutdruck senkten, während sie auch Verbesserungen bei anderen Biomarkern verzeichneten. Das Programm führte bei 92 % der Teilnehmer in nur 12 Wochen zu einer Verringerung der Insulininjektionen und der verschriebenen Diabetesmedikamente.

Gini Health, eines der am schnellsten wachsenden Gesundheitsunternehmen Nordamerikas, hat sich mit Weltklasse-Ärzten zusammengetan, um ein Programm zur Umkehrung von Typ-2-Diabetes auf den Markt zu bringen. Aufbauend auf dem Erfolg seines 12-wöchigen Pilotprogramms zur Umkehrung von Diabetes, das mit Teilnehmern aus der südasiatischen Diaspora durchgeführt wurde, gab Gini Health heute seinen Einstieg in das Management chronischer Krankheiten bekannt.

Das Diabetesprogramm von Gini ist ein von Ärzten geleitetes, kontinuierliches Betreuungsprogramm, das auf jeden Patienten zugeschnitten ist und sich auf die neuesten globalen Forschungsergebnisse und die Gesundheitsdaten der Teilnehmer stützt. Das Betreuungsteam von Gini bietet den Teilnehmern täglich Coaching und Unterstützung. Die mobile App von Gini Health zeichnet Glukosedaten von kontinuierlichen Glukosemessgeräten zusammen mit Daten von anderen Geräten wie Gewicht, Aktivität, Schlaf, Blutdruck und Nahrungsaufnahme auf. Die Ärzte von Gini nutzen diese Daten, um die Ernährung, den Lebensstil und die Medikation der Patienten anzupassen und damit kontinuierlich optimale Ergebnisse zu erzielen.

Der Umgang mit Diabetes ist äußerst komplex, und Menschen mit Diabetes haben es schwer, dies mit nur wenigen Arztbesuchen im Jahr allein zu schaffen. Sie haben Mühe, ihren Blutzuckerspiegel mit Hilfe von Diät und Medikamenten zu überwachen und unter Kontrolle zu halten und gleichzeitig Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck zu bewältigen. Daher war es für Gini Health von entscheidender Bedeutung, ein von Ärzten geleitetes Programm zu entwickeln, das Daten und Technologie nutzt, um Hunderte von Millionen Menschen mit Diabetes weltweit zu versorgen.

Mit ihrem Konzept der kontinuierlichen Betreuung unterstützen sie Patienten bei jedem Schritt auf ihrem Weg zur Remission. Das Team von Gini besteht aus hochkarätigen medizinischen Experten, darunter Ärzte, Forscher, Ernährungswissenschaftler und Pflegespezialisten, die ihren Kunden helfen, ihre Gesundheitsziele zu erreichen.

„Weltweit existiert eine große Lücke in der Diabetesversorgung, die wir mit unserem Ansatz der evidenzbasierten Forschung und der Kombination von Technologie und erstklassigen Ärzten schließen können. Der Erfolg unseres Pilotprogramms ist ein guter Anfang, um unser Angebot mehr Menschen zugänglich zu machen“, so Gurjot Narwal, Gründer und CEO von Gini Health.

Über Gini Health

Gini Health ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen der Gesundheitstechnologie, das Kunden in ganz Nordamerika und Europa bedient. Gini Health hat für seinen personalisierten Ansatz in der Gesundheitsvorsorge verschiedene Preise und Auszeichnungen erhalten. Gini wurde von globalen VCs wie TechStars, Rangle, Uken und anderen finanziert. Mit der Einführung seines ersten Programms für das Management chronischer Erkrankungen hat sich das Unternehmen zu einem Anbieter digitaler Gesundheitsdienstleistungen entwickelt.

