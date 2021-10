Lars Brandau im Interview mit dem Börsen Radio zum DDV-Trend des Monats

Sind Sie in der Lage, ein nachhaltiges Finanzprodukt eigenständig auszusuchen? Ist das leicht oder schwer? So lautet die aktuelle Umfrage des Deutschen Derivateverbands für den Monat Oktober. Lars Brandau: "Was wir feststellen, ist, dass sowohl Angebot als auch Nachfrage tatsächlich signifikant zulegen. Da stellt man sich die Frage, wenn immer mehr Produkte an den Markt kommen, ob Retailkunden in der Lage sind sich da ein Überblick zu verschaffen. Und wenn ja, wie suchen sie. Bei der Umfrage bei Selbstentscheidern sagten 36,7 % ja, sie sind eigenständig in der Lage das auszusuchen. Und 36 % sagen, es ist nicht leicht, aber machbar!"

Den vollständigen Beitrag finden Sie auf der Webseite des Deutschen Derivate Verbands.