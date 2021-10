War es das bei Nel ASA?

Schlechte Laune ist heute bei allen Nel ASA-Aktionären angesagt. So wird die Aktie rund drei Prozent nach unten durchgereicht. Das Wertpapier kostet damit nur noch 1,39 EUR. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt – können die sich aus der Umklammerung lösen?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Immerhin genügt ein Plus von rund sieben Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 1,49 EUR gefunden. Die Konstellation ist also hochbrisant.

Spekulative Anleger überlegen möglicherweise zuzugreifen. So können Sie bei der Aktie heute einen satten Rabatt einstreichen. Wer dagegen eher skeptisch ist, hat durch die höheren Notierungen die Chance auf einen vergünstigten Baisse-Einstieg.

