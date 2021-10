Euronext Dublin Listing Rule 6.6.8 / UK Listing Rule 9.6.14 - Director Details Nachrichtenquelle: globenewswire | 15.10.2021, 16:13 | | 0 | 0 15.10.2021, 16:13 | Irish Continental Group plc announces that Origin Enterprises plc has today announced the appointment of Ms. Lesley Williams as a Non-Executive Director of Origin Enterprises plc, with effect from 15 October 2021. END Tom Corcoran

Company Secretary



