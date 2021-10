Dortmund (ots) - Die Compleo Charging Solutions AG (Compleo) bringt mit der

Wallbox Solo eine Wandladestation auf den Markt, die mit verschiedenen

Ausstattungsvarianten eine Vielzahl von Anwendungsfällen abdeckt. Zur

Markteinführung hat Compleo vorgesorgt: Aktuell sind eine sehr hohe Stückzahl

der Wallbox Solo quasi noch im 4. Quartal 2021 ab Werk lieferbar. Damit begegnet

das Unternehmen der nach wie vor hohen Nachfrage nach KfW-förderfähigen

Wallboxen.



Zur Markteinführung stehen zunächst zwei Produktvarianten zur Verfügung. Die

Solo smart wendet sich in erster Linie an Nutzer im privaten Bereich. Die Solo

advanced ist für den halböffentlichen oder gewerblich-industriellen Bereich des

Ladens von Elektrofahrzeugen konzipiert. Dieses Modell ist dank des optional

verfügbaren Speicher- und Anzeigemoduls SAM® eichrechtskonform.





Die Solo-Wallboxen verfügen über eine einfache Steckdose oder wahlweise über einangeschlagenes, sieben Meter langes Spiralladekabel mit Typ-2-Steckverbindung.Das sorgt für sicheres Handling und spart Nutzern das lästige Aufwickeln desKabels nach dem Ladevorgang. Das 3,5"-Grafikdisplay, das beleuchteteRFID-Kartenfeld sowie die Steckdosen- und Nahfeldbeleuchtung stellen beim ModellSolo advanced sicher, dass Nutzer auch bei geringen Lichtverhältnissen denLadevorgang komfortabel starten können. Die Wallbox besitzt ein kompaktes undflaches Design, mit langlebigem, schlagfestem Gehäuse sowie einer kratzfestenBeschichtung, sie ist zudem sehr einfach und schnell zu installieren.Als einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie bringt Compleo mitder Wallbox Solo ein Produkt auf den Markt, das für Nutzer, Betreiber undTechniker Komfort- und Sicherheitsvorteile sowie niedrigere Betriebskostenbietet. So ermöglicht die Solo von Compleo Planungssicherheit, da die Wallboxmit einer umfassenden Schutztechnik ausgestattet ist. Der integriertewiedereinschaltbare FI-Schalter mit automatischer Testfunktion senkt dieServicekosten deutlich. Der ebenfalls eingebaute Überspannungsschutz erfüllt diegeltenden Installationsnormen und schützt dadurch Wallbox und Fahrzeugzuverlässig vor Spannungsspitzen, wie sie beispielsweise bei räumlichweitentfernten Blitzeinschlägen entstehen können.Zu den Vernetzungsqualitäten der neuen Wallbox-Serie gehört, dass Software- undFunktionsupdates in Zukunft remote installiert werden können. UmfangreicheKonfigurationsmöglichkeiten, die Möglichkeit der Anbindung an nahezu jedesBackend sowie das Speicher- und Anzeigemodul SAM® schaffen die Voraussetzung fürEffizienz speziell im gewerblichen Betrieb. Denn die eichrechtskonforme Wallboxermöglicht eindeutige Autorisierung sowie präzise Abrechnung von