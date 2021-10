PLUG POWER: Jetzt wird es happig!

Die Kursentwicklung von PLUG POWER treibt den Aktionären heute Tränen in die Augen. Denn der Kurs wird um satte rund vier Prozent abgestraft. Auf 27,05 EUR reduziert sich damit der Preis für ein Wertpapier. Müssen nun weitere Abschläge einkalkuliert werden?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von PLUG POWER der letzten drei Monate.

Der positiven Technik tut der heute Abschlag keinen Abbruch. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So fehlen aktuell nur rund rund zwölf Prozent bis zum Monatshoch. Dieser Hochpunkt wurde bei 30,40 EUR ausgelotet. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Anleger, die immer auf eine günstige Einstiesgelegenheit gewartet haben, sehen nun ihre Zeit gekommen. Wer weiß, wann es die Aktie nächste Mal mit einem solchen Nachlass zu kaufen gibt. Wer dagegen eher zu den Pessimisten gehört, erhält durch die heutige Kursentwicklung Zuspruch.

