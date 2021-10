JinkoSolar legt Traumstart hin! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.10.2021, 16:32 | | 20 0 15.10.2021, 16:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt JinkoSolar den heutigen Handelstag. Immerhin kann sich die Aktie um rund vier Prozent nach oben schieben. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Schaltet JinkoSolar dadurch in den Hausse-Modus? Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles JinkoSolar-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von JinkoSolar der letzten drei Monate.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund drei Prozent für neue Monatshochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 54,20 USD ausgebildet. JinkoSolar gehört damit auf jede Watchlist. Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Da dieser Indikator bei 44,59 USD notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist JinkoSolar heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

