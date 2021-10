Sanitation for Millions (GIZ) und share gehen Kooperation ein (FOTO)

Berlin (ots) - Anlässlich des Global Handwashing Days geben die führende soziale

Konsummarke share und die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)

GmbH heute ihre Kooperation zur Unterstützung des vom Bundesministerium für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) geförderten und initiierten

Globalvorhabens "Sanitation for Millions" bekannt.



Im Rahmen der Zusammenarbeit generiert gemäß des share-Prinzips "Kaufen hilft"

jedes verkaufte Pflegeprodukt von share eine Spende an das Projekt, wodurch

unter anderem bis zu 500.000 Seifen an Schulen in Uganda zur Vorbeugung von

Infektionskrankheiten verteilt werden. Weiterhin wird ein lokales

Sozialunternehmen zur Seifenproduktion für die nachhaltige Versorgung von

Schulen in Uganda aufgebaut.







Bei "Sanitation for Millions" handelt es sich um ein weltweit tätiges Programmzur Förderung des Zugangs zu sicherer Sanitärversorgung und Hygiene vor allemfür benachteiligte und vulnerable Bevölkerungsgruppen. Nach Angaben von WHO undUNICEF haben ca. 4,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherenSanitärversorgung, darunter allein 600 Millionen Schüler:innen. COVID-19 hat dieDringlichkeit des Handelns noch verschärft.Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung: "Jedes fünfte Kind hat keinen Zugang zu genügend sauberem Wasser -das stellt gerade in der Corona-Krise, in der Händewaschen noch wichtiger istals sonst, eine unglaubliche Gefahr dar. Deswegen freue ich mich sehr, dass wirgemeinsam mit share die Hygiene- und Sanitärversorgung für die Menschen inUganda verbessern können. Ein tolles Projekt! "Kaufen hilft: beim Einkauf Gutes tunHinter share steht die Idee, die Kraft des Konsums zu nutzen, um Gutes zu tun.Hierfür veranstaltet das Unternehmen im Oktober einen mehrwöchigen Kongress zumsozial-nachhaltigen Wirtschaften, um die Idee in die Breite der Gesellschaft zutragen. Dr. Sebastian Stricker, Gründer und Geschäftsführer von share: "Wir sindüberzeugt, dass Konsum die Welt verbessern kann, wenn er sozial ist. Menschenwollen Gutes tun und es ist die Aufgabe von modernen Unternehmen, ihnen das soeinfach wie möglich zu machen. Eine adäquate Sanitärversorgung ist Voraussetzungfür ein gesundes Leben und wir freuen uns sehr, das BMZ-Projekt "Sanitation forMillions" durch den Verkauf unserer Pflegeprodukte zu unterstützen."Über shareAls führende Social Impact Marke macht share es sich zur Aufgabe, unmittelbarsozialen Nutzen zu generieren - durch Konsum. Mit aktuell über 100 Produktenbietet share eine soziale Alternative für alltägliche Konsumentscheidungen. Zielvon share ist es, sozialen Konsum im Massenmarkt zu etablieren und Menschen dieMöglichkeit zu bieten, ohne Mehraufwand beim Einkauf Gutes zu tun. Jedesverkaufte Produkt von share generiert eine Spende an ein soziales Projekt - undzwar transparent: Ein QR-Code auf der Packung verrät, wohin die Spende geht. Soweiß jede/r Kund*in gleich, wo die Hilfe ankommt.Pressekontakt:Für Fragen oder Interviews wenden Sie sich bitte an mailto:presse@share.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156729/5047679OTS: share GmbH