Foto: finanzbusiness Die Deutsch-Banker behalten ihre Flexibilität - auch in New York Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 0 | 0 15.10.2021, 17:02 | Hierzulande fährt Deutschlands größte Bank noch den Pandemiekurs. Aber auch danach wird das Home Office kein Tabu sein. Das gilt auch in den USA, erfuhr FinanzBusiness. Wer aber in New York ins Büro will, muss gegen Covid-19 geimpft sein.

