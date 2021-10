Institutionen versammeln sich auf dem Digital Asset Summit von Blockworks in London

New York, (ots/PRNewswire) - Der' Digital Asset Gipfel (https://c212.net/c/link/

t+Gipfel) (DAS) von Blockworks wird in seinem zweiten Jahr in London

stattfinden, und zwar am 15. und 16. November 2021 im Royal Lancaster Hotel.



DAS schafft Räume, in denen die traditionelle Kapitalmarktwelt mit der

Kryptoindustrie interagieren kann. Bank of America, Fidelity Digital Assets,

CoinShares, Coinbase, WisdomTree und Dutzende andere werden mit uns über die

Überschneidung von traditionellen Finanzen und digitalen Vermögenswerten

da sich viele Investoren zusammenfanden, um über digitale Vermögenswerte zu

diskutieren.



Die Gäste profitierten erheblich von DAS. Ein Teilnehmer beschrieb die

Veranstaltung mit den Worten: "Unser Team war sich einig, dass DAS 2021 die

beste Krypto-Konferenz war, die wir je besucht haben". Blockworks erwartet für

die Londoner Konferenz die gleiche Anzahl von Hedgefonds-, Banken- und

Kryptoinfrastruktur-Experten.



Um dem Wachstum der Branche Rechnung zu tragen und die wichtigsten Themen

abzudecken, kehrt die DAS als zweitägige Veranstaltung nach London zurück.



Zu den Themen gehören:



- Der Investitionsfall für DeFi

- Der Aufstieg von Krypto-Derivaten

- Perspektiven von der Käuferseite: Innerhalb des Haussemarkts

- Die Zukunft von Finanzdienstleistungen und digitalen Vermögenswerten

- Tokenisierung und die Zukunft der Kapitalmärkte

- Der Markt für institutionelle Kreditvergabe und digitale Vermögenswerte



Zu den hochkarätigen Rednern gehören:



- Anne Richards, Fidelity International

- Daniel Masters, CoinShares

- Alexey Demyanov, Bank of America

- Dr. Ruth Wandhöfer, Gauss Ventures

- Dotun Rominiyi, London Stock Exchange Group

- Ed Carlton, Flow Traders

- Jason Guthrie, Wisdom Tree

- Brett Trejpaul, Coinbase

- Mariana Gospodinova, Crypto.com

- Stani Kulechov, Aave

- Oliver von Landsberg-Sadie, BCB Group

- Dmitry Tokarev, Copper

- David Mercer, LMAX Group

- Und dutzende weiterer Branchenführer .



Mit einem unvergleichlichen Zugang zu Krypto-Gründern und führenden Vertretern

von Finanzinstituten hat sich die DAS zur wichtigsten Konferenz für Investoren

im Bereich der digitalen Anlagen entwickelt. VIP-Gäste sind zu einem exklusiven

Abendessen mit den Konferenzrednern eingeladen, und alle Gäste sind zu einer von

Coinbase veranstalteten After-Party eingeladen.



Diskutieren Sie mit führenden Vertretern von der Käuferseite und der

Verkäuferseite, Regulierungsbehörden und Kryptounternehmen, wie digitale

Vermögenswerte Investitionsmöglichkeiten schaffen und die Zukunft beeinflussen

werden.



Vielen Dank an die Diamant-Sponsoren, die diese Veranstaltung möglich gemacht

haben: Aave, BCB Group, Copper, Crypto.com, Fidelity Digital Assets, LMAX

Digital. Zu den Platin-Sponsoren gehören: B2C2, Bequant, Bitstamp,

Blockchain.com, Blockdaemon, BlockFi, BVNK, Coinbase, CME Group, Enigma

Securities, Equonex Group, Eventus, Fireblocks, Fnality, Gemini, Genesis, GSR,

Matrixport, Nansen, Radix, Toko, Trade Station Crypto. Zu den Gold-Sponsoren

gehören: Amberdata, Blockfills, Chainalysis, Consensys, Elliptic, Kaiko, The

Tie, SkillZ.



Weitere teilnehmende Unternehmen sind: AIMA, Bank of America, BPI France,

CoinShares, Crypto Finance AG, DIA Labs, Fabric Ventures, FIS, Flow Traders,

Gauss Ventures, L1 Digital, Lantern Ventures, London Stock Exchange Group,

Nickel Digital, Tobam Unbiased, Wave, What Bitcoin Did, Wintermute, WisdomTree,

Woorton, Zodia Markets.



Informationen zu Blockworks



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3322378-1&h=2479102268&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3322378-1%26h%3D1684632676%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fblockworks.co%252F%26a%3DBlockworks&a=Blockworks ist eine

Finanzmedienmarke, die Millionen von Anlegern mit aktuellen Nachrichten und

erstklassigen Informationen über digitale Vermögenswerte versorgt. Blockworks

ist der Gründer der Digital Asset Summits (DAS), der führenden Konferenzen für

institutionelle Investoren, die sich mit digitalen Vermögenswerten befassen.



Pressekontakt:



Julie Muroff

Events@blockworks.co



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159303/5047750

OTS: Blockworks





