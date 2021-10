Sierra Metals veröffentlicht am Montag, 8. November 2021, die konsolidierten Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal 2021

Sierra Metals Inc . (TSX: SMT) (NYSE American: SMTS) (BVL: SMT) („Sierra Metals“ oder „Unternehmen“) wird am Montag, 8. November 2021, die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 nach Börsenschluss veröffentlichen. Einen Webcast und eine Konferenzschaltung wird die Geschäftsführung außerdem am Dienstag, 9. November 2021, um 10.30 Uhr EST anbieten. Die Zugangsdaten von Konferenzschaltung und Webcasts lauten:

Webcast:

Ein Live-Audio-Webcast der Sitzung wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein:

Der Webcast wird zusammen mit den entsprechenden Präsentationsfolien 180 Tage lang auf www.sierrametals.com abrufbar sein.

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches wachstumsorientiertes Bergbauunternehmen, dessen Produktion und Erschließung von Edel- und Basismetallen aus der Polymetallmine Yauricocha in Peru und den Minen Bolivar und Cusi in Mexiko stammt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte vor Kurzem mehrere neue wichtige Entdeckungen und besitzt noch zahlreiche weitere attraktive „Brownfield“-Explorationsmöglichkeiten an allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auf allen Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorationspotenzial und Potenzial für eine Mineralressourcenerweiterung bieten.