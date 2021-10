Geraume Zeit dominierte bei Plug Power eine veritable Seitwärtsbewegung.

Geraume Zeit dominierte bei Plug Power eine veritable Seitwärtsbewegung. Diverse Versuche, diese in eine Richtung zu verlassen, blieben bis vor kurzem erfolglos. Nun hat sich die Aktie zu einer beherzten Attacke aufgerafft…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 29.09. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen setzte sich die Seitwärtsbewegung fort. Die Grenzen haben sich leicht verschoben. Während auf der Oberseite der Bereich um 28,5 US-Dollar / 30,0 US-Dollar das Handelsgeschehen weiterhin limitiert, bietet auf der Unterseite der Bereich um 25,0 US-Dollar / 23,5 US-Dollar unverändert Halt. Aufgrund der Relevanz, die sich beide Kursbereiche in den letzten Wochen erarbeitet haben, könnte eine Ausbruchsbewegung (in jedwede Richtung) ein starkes Signal liefern. Zuletzt verlagerte sich das Handelsgeschehen in Richtung Oberseite der Handelsspanne. Noch fehlt der Aktie allerdings der Mut, den Widerstandsbereich zu überspringen…“

In der Folgezeit gestaltete sich die Kursentwicklung in der bekannten Form. Es ging für Plug Power seitwärts weiter. Dabei geriet Anfang Oktober noch einmal der wichtige Unterstützungsbereich 25,0 US-Dollar / 23,5 US-Dollar und damit die Unterseite der bis dato dominierenden Range in den Fokus. Danach drehte sich der Wind. Der Aktienkurs legte zu.

Dass es Plug Power kürzlich nun gelang, den zuletzt dominierenden Widerstandsbereich 28,5 US-Dollar / 30,0 US-Dollar zu überwinden, könnte die Trendwende eingeläutet haben; vorausgesetzt der Ausbruch bestätigt sich. Der Markt honorierte mit dem jüngsten Kursanstieg die Nachrichtenlage. Plug Power gab zuletzt Kooperationsvereinbarungen mit Airbus und Phillips 66 bekannt.

Kurzum. Nun gilt es! Plug Power muss nachsetzen. Der Ausbruch über die 30er Marke hat ein frisches Kaufsignal installiert, das nun aber weiter an Relevanz gewinnen muss. Ein Ausbruch über die 35 US-Dollar wäre vor diesem Hintergrund ein weiterer Meilenstein für die Aktie. Sollte es hingegen unter die 28,5 US-Dollar gehen, wäre Obacht geboten.