Salesforce macht in der aktuellen Phase einen aus charttechnischer Sicht exzellenten Eindruck.

Salesforce macht in der aktuellen Phase einen aus charttechnischer Sicht exzellenten Eindruck. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung vom 27.09. kristallisierte sich ein mögliches Ausbruchsszenario heraus. Dieses ist nun angelaufen…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Salesforce-Aktie profitierte von den kürzlich (nach oben) angepassten Umsatzerwartungen des Unternehmens. Der Wert profitierte maßgeblich von der dadurch entflammten Kaufstimmung. Aktuell steht der Bereich um 284+ US-Dollar im Fokus. In diesem Bereich liegt das markante Bewegungshoch aus dem September des vergangenen Jahres. Die Aktie unternahm bereits einen ersten Versuch, über die 284 US-Dollar vorzustoßen. Zwar gelang es ihr, ein neues Hoch auszubilden, doch so wirklich zwingend war das Ganze noch nicht, sodass sich das Chartbild noch immer nicht geklärt hat. Kurzum. Die aktuelle charttechnische Lage lässt sich kurz und knapp wie folgt zusammenfassen. Salesforce sollte möglichst rasch Nägel mit Köpfen machen und einen nachhaltigen Ausbruchsversuch in Richtung 300 US-Dollar forcieren. Ein zu langes Zögern könnte Gewinnmitnahmen provozieren. Solange sich diese jedoch oberhalb von 250 US-Dollar abspielen, wäre alles im grünen Bereich. Nur darunter sollte es nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“



In der Folgezeit übte die Aktie starken Druck auf den Widerstandsbereich um 284 US-Dollar aus. Zunächst wollte es ihr jedoch nicht gelingen, den entscheidenden Vorstoß zu lancieren. Salesforce verharrte dennoch weiterhin im wichtigen Kursbereich 267 / 275 US-Dollar; jederzeit auf dem Sprung.

Zu Beginn der aktuellen Handelswoche kam dann frischer Wind in die Kursentwicklung. Die Aktie knackte die 284+ US-Dollar und unternimmt nun den Versuch, sich vom Ausbruchsniveau zu lösen. Mit aktuell knapp 290 US-Dollar kommen die psychologisch wichtigen 300 US-Dollar nun so langsam in Reichweite.

Kurzum. Die Salesforce-Aktie hat aktuell das Momentum auf ihrer Seite. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 300er Marke hinweg würde dem Ausbruch weitere Relevanz verleihen. Um den Druck auf der Oberseite aufrecht zu erhalten, sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 267 US-Dollar gehen.