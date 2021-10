Frankfurt (ots) - Der dbb und das Land Hessen haben sich auf einen

Tarifabschluss geeinigt. Damit steigen die Einkommen um insgesamt mehr als 4

Prozent. Das Land wird außerdem ein modernerer Arbeitgeber.



"Insgesamt ist das mit Blick auf die Einkommen ein sehr ordentlicher

Kompromiss", sagte dbb Tarifchef und Verhandlungsführer Volker Geyer nach der

Einigung am 15. Oktober 2021. "Die eigentliche Stärke bei diesem Tarifabschluss

liegt aber in den zahlreichen strukturellen Verbesserungen, die den öffentlichen

Dienst auf allen Ebenen attraktiver für Nachwuchs- und Fachkräfte machen und

damit neue Perspektiven schaffen." Konkret steigen die Einkommen zum 1. August

2022 um 2,2 Prozent und ein Jahr später nochmal um 1,8 Prozent (mindestens aber

65 Euro). Auszubildende erhalten zu diesen Zeitpunkten jeweils 35 Euro mehr. Für

ihre Leistung erhalten die Beschäftigten außerdem in diesem und im nächsten Jahr

jeweils zusätzlich eine Sonderzahlung in Höhe von 500 Euro (steuer- und

abgabenfrei; Auszubildende: 250 Euro). Damit hat der Tarifvertrag insgesamt ein

Volumen von 7,7 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 28 Monate.







der Beschäftigten auf Qualifizierung. Die Möglichkeiten für mobiles Arbeiten

werden ausgebaut und erste Optionen zur Umwandlung von Entgelt in Freizeit

geschaffen. Für eine verbesserte Familienfreundlichkeit gibt es künftig einen

Anspruch auf Freistellung von 20 Prozent der Arbeitszeit in den ersten 8 Wochen

nach der Geburt eines Kindes für den nicht-gebärenden Elternteil. Auszubildende

mit der Abschlussnote "Befriedigend" oder besser werden unbefristet übernommen.

"Das ist de facto eine Übernahmegarantie", sagt Hessens Landesvorsitzender Heini

Schmitt. Eingeführt werden zudem beschleunigte Aufstiegsmöglichkeiten für neu

eingestellte Beschäftigte (neue Entgeltstufen 1a und 1b), insbesondere für

selbst ausgebildete Nachwuchskräfte (zukünftig Übernahme in Entgeltstufe 2). Für

Führungskräfte wurden zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen

(Einführung Entgeltgruppe 16). Die 2017 eingeführten Regelungen zum

"Landesticket" für den Öffentlichen Personennahverkehr werden verlängert.



"Neben dem sehr respektablen Tarifabschluss ist für uns von entscheidender

Bedeutung, dass die linearen Erhöhungsschritte in den kommenden beiden Jahren

auf die Besoldung und Versorgung übertragen werden und die Beamtinnen und

Beamten auch die verdienten Sonderzahlungen bekommen. Das hat uns Innenminister

Peter Beuth heute fest zugesagt", sagte Heini Schmitt, der Vorsitzende des dbb

Hessen. "Insgesamt haben wir damit zwar nicht alle unsere Ziele erreicht, aber

für die heutigen und zukünftigen Beschäftigten im hessischen Landesdienst doch

sehr deutliche Verbesserungen erzielt."



