Steinhoff geht in die Knie. Aber ist es wirklich alles so schlimm? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.10.2021, 17:50 | | 14 0 15.10.2021, 17:50 | Foto: www.anlegerverlag.de Gestern war wieder einmal ein rabenschwarzer Tag für alle Steinhoff-Aktionäre. Die Aktie wurde regelrecht nach unten geprügelt und verzeichnete zeitweise ein Minus von rund 20 Prozent. Doch was ist eigentlich genau passiert? Steinhoff wartet nach wie vor auf die Entscheidung eines südafrikanischen Gerichts zu dem mit den Gläubigern ausgehandelten Vergleich. Und genau dieses südafrikanische Gericht hat sich nun gestern geäußert. Aber nicht etwa dergestalt, dass eine Entscheidung zuungunsten Steinhoffs gefällt worden wäre. Nein, man hat lediglich veröffentlicht, dass die Entscheidung über den ausgehandelten Vergleich erst Ende Januar getroffen wird. Über den Ausgang selbst wurden keinerlei Angaben gemacht. Natürlich ist die Unsicherheit der Feind eines jeden Anlegers, doch ob das einen 20-Prozent-Abschlag rechtfertigt, könnte man durchaus in Frage stellen… Haben die Börsen also richtig reagiert oder war es eine maßlose Übertreibung? Ist dieser Absturz vielleicht für Anleger noch einmal eine willkommene Einstiegsgelegenheit? Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir Aktie und Konzern noch einmal genau unter die Lupe genommen. Hier gibts die Ergebnisse Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer