Nordex gewinnt das Vertrauen der Anleger zurück. Die Aktie befindet sich im Höhenflug!

In dieser Woche veröffentlichte Nordex seine Zahlen für das dritte Quartal. Der zuletzt arg in Mitleidenschaft gezogene Windkraftanlagenbauer konnte dabei endlich mal wieder positiv überraschen und verloren gegangenes Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. So verzeichnete Nordex im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Auftragsplus von fast 50 Prozent! Die Leistung der verbauten Anlagen stieg von 1,2 Megawatt auf 1,8 Megawatt!

An der Börse wurden diese Zahlen mit Jubelstürmen honoriert. Im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag verbesserte sich die Aktie in dieser Woche um ziemlich genau 15 Prozent! Alleine heute schießt Nordex noch einmal mehr als fünf Prozent nach oben und schickt sich an, die Marke von 15 Euro zurückzuerobern. Wenn alles gut geht, fällt diese Grenze schon in der kommenden Woche.

Nordex konnte mit positiven Auftragseingängen überraschen. Passen sich Aktien- und Geschäftsentwicklung jetzt endlich an? Sollten Anleger jetzt noch schnell auf den fahrenden Zug aufspringen? Wie groß ist das Risiko?

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.

