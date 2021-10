DGAP-Ad-hoc: Advanced Bitcoin Technologies AG / Schlagwort(e): Rechtssache/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Bitcoin Technologies AG: savedroid AG gewinnt auch in zweiter Instanz den Rechtsstreit im Wallet-Herausgabeverfahren



15.10.2021 / 18:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main, 15. Oktober 2021 - Das Oberlandesgericht Köln hat im Rechtsstreit der savedroid AG gegen ihren ehemaligen ICO-Treuhänder auch in der zweiten Instanz zu Gunsten der savedroid AG entschieden. Dem Urteil folgend muss der ehemalige ICO-Treuhänder der savedroid AG, die von ihm aus dem Initial Coin Offering (ICO) der Gesellschaft zurückbehaltenen Kryptowährungen im Gesamtwert von aktuell rund 35,3 Mio. Euro an den bereits mandatierten neuen Treuhänder der savedroid AG herausgeben, damit dieser die einzig verbliebene Auszahlungsvoraussetzung, nämlich den öffentlichen Aufruf, ob Käufer die SVD-Token erhalten haben, abschließend erfüllen und im Nachgang die Kryptowährungen an die savedroid AG übertragen kann. Zudem hat das Oberlandesgericht den ehemaligen ICO-Treuhänder der savedroid AG dazu verurteilt, einen der savedroid AG potenziell durch die verzögerte Herausgabe entstehenden Schaden bis zu einer Höhe von 1,5 Mio. Euro zu ersetzen, sofern er nur fahrlässig gehandelt hätte, sowie Verfahrenskosten von mehr als 250 Tsd. Euro zu tragen. Damit hat das Oberlandesgericht Köln das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Bonn von Februar 2020 grundsätzlich bestätigt. Das Urteil des Oberlandesgerichts ist gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Gegenseite hat die Möglichkeit innerhalb eines Monats eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einzulegen. Seite 2 ► Seite 1 von 3



